Malawi: Ouverture d'une unité pédiatrique financée par la chanteuse Madonna

En 2013 déjà, Madonna avait lancé le projet de construction d'écoles pour filles, une initiative finalement abandonnée. La présidente de l'époque, Joyce Banda, avait alors critiqué les actions de la chanteuse, lui reprochant de se vanter de sa générosité et de réclamer un traitement particulier. Ses relations avec le pouvoir malawite se sont nettement améliorées depuis l'élection de Peter Mutharika en 2014. Et le président sera présent cet après-midi pour l'inauguration.

Au Malawi, 40 % de la population vit sous le seuil de pauvreté et près d'un million d'enfants ont été laissés orphelins par l'épidémie du sida. L'accès aux soins hospitaliers est également insuffisant. L'association Raising Malawi veut d'ailleurs doubler en un an le nombre d'opérations pour les enfants. Le bâtiment servira également de centre de formation à la chirurgie pédiatrique pour des médecins venant du sud de l'Afrique.

Ce centre spécialisé dans la chirurgie et les soins intensifs pédiatriques vient agrandir l'hôpital de la Reine Elizabeth. Il est le premier du genre dans le pays et compte une cinquantaine de lits pour les enfants de la région, contre seulement quatre auparavant.

Entre la chanteuse et le Malawi, c'est une longue histoire. C'est dans ce pays qu'elle mène un engagement humanitaire depuis une dizaine d'années avec son association Raising Malawi. Quatre de ses six enfants y ont d'ailleurs été adoptés et ce mardi, elle inaugure à Blantyre le centre pédiatrique Mercy James en référence justement à l'une de ses filles, née dans la région. Il a fallu deux ans de travaux pour que le projet voie enfin le jour.

