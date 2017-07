Cote d'Ivoire: Festival d'Avignon - «Ezéchiel», la note bleue de Koffi Kwahulé et Michel Risse

les relations entre la côte d'ivoire et la banque islamique de développement sont au beau fixe. en effet,… Plus »

« Ezéchiel est un enfant qui joue des tours à ses parents. Il se cache à chaque fois... » explique Koffi Kwahulé. « Ça a l'air d'un conte, remarque Michel Risse, mais ce qui est formidable, on peut se glisser dans ce texte par plein de portes. » « On peut considérer qu'Ezéchiel est une note de musique qui, à un moment donné, disparaît, affirme l'auteur. C'est comme dans le jazz, la note bleue. C'est cette note que tous les musiciens cherchent en jouant toutes les autres notes, dans l'espoir de la faire réapparaître. »

C'est le 71e Festival d'Avignon et la 20e édition de « Sujets à Vif », ces rencontres inhabituelles initiées par la Société d'auteurs SACD entre disciplines différentes. Jusqu'au 14 juillet, l'auteur ivoirien Koffi Kwahulé crée avec le musicien Michel Risse Ezéchiel et les bruits de l'ombre, une forme courte d'une demi-heure dans le pittoresque Jardin de la Vierge du Lycée Saint-Joseph.

