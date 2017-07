Tunisie: «Prêts pour le grand défi»

Ce sera un grand match entre deux géants du continent. Nous respectons Al Ahly, mais nous n'avons pas peur de lui. Tous les adversaires, tels que Al Ahly du Caire, Ahly Tripoli, l'ESS, Wydad Casa et Sundowns, sont des équipes robustes. Nous sommes bien armés pour remporter le trophée des clubs champions.

Je suis sur un nuage. Je saisis cette occasion pour remercier tout le staff technique et mes coéquipiers qui m'ont permis de réaliser mon rêve : marquer un but à Radès après mon retour d'Espagne. Je suis très motivé pour faire mieux. L'essentiel est d'être très sérieux aux entraînements et constamment concentré dans les rencontres.

Quatre buts et une bonne prestation : l'EST a atteint son objectif...

