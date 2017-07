Madagascar: Sortie de la 1ère promotion du collège Rabe Jules

Après seulement une année d'existence, le collège Rabe Jules, à Anketa Toliara, a fêté samedi dernier le baptême de la première promotion sortant de cette école.

Les 86 élèves des classes Terminales scientifique et littéraire ont reçu la traditionnelle bénédiction, ou « Tsodrano », de la part de leur parrain, le ministre des Ressources halieutiques et de la pêche, Gilbert François, et de leur marraine, Lalaina Razafitombo, une opératrice économique bien connue de la ville. À cette occasion, ces deux raiamandreny ont remis de la part du Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, la somme de cinqmillions d'ariary et un ordinateur avec imprimante destiné au collège.

Le président directeur général de l'établissement Rabe Jules a saisi l'occasion pour exhorter la promotion Terminale 2017 à réaliser « une performance inégalée » au bac.

« C'est un devoir, en récompense des immenses sacrifices consentis par vos parents et surtout du « Tsodrano » de chef de l'État par le biais du ministre de la Pêche », a-t-il insisté.

Il a également incité les collégiennes de cette promotion à imiter leur marraine qui est un modèle de vie et de réussite, pour être, demain, des femmes piliers de la Nation.

Dans son allocution, Gilbert François a affirmé que ce moment est intense mais il ne s'agit que d'une bénédiction.

« Vous quittez la vie de lycéen pour aller affronter l'université de la vie. Demeurez la bonne graine issue de votre lycée. Soyez dignes de votre nom de promotion « Avenir » et de tout ce qu'on attend de vous pour devenir des leaders accomplis », a souhaité le parrain.

Lalaina Razafitombo, quant à elle, a exprimé sa joie de voir son image associée à cette journée de baptême de promotion et d'excellence qui cadre avec les valeurs de mérite et du goût du travail. Elle a exhorté, à son tour, les élèves de cette promotion à rester dans un challenge permanent de réussite. Le représentant des élèves, a exprimé sa reconnaissance au proviseur, aux professeurs et au personnel pour l'encadrement de qualité.

Le collège Rabe Jules compte, actuellement, 700 élèves toutes classes confondues, du primaire jusqu'au secondaire. Les responsables de cette école envisagent d'élargir ses compétences pédagogiques en ouvrant, dès l'année prochaine, une université avec cinq filières.