Algérie: La direction de contrôle de gestion du football prête à remplir ses missions

Vraisemblablement, l'indépendance totale dont jouit cette commission lui permet d'éclairer la Ligue de football professionnel sur les décisions fortes, spectaculaires, mais toutefois rarement réversibles, à prendre

Sous d'autres cieux, la direction nationale de contrôle de gestion du football n'a de lien avec les instances officielles en charge de la compétition que le bénéfice de l'hébergement dans la mesure où en raison de son indépendance, ladite commission ne dispose pas de moyens financiers propres et donc ne peut engager des dépenses et encore moins engranger des recettes.

C'est vraisemblablement cette indépendance totale qui permet à une commission de ce type d'éclairer la ligue de football professionnel pour prendre des décisions fortes, spectaculaires mais toutefois rarement réversibles. Or, lors de sa dernière conférence de presse Zetchi en parle comme si elle constituait une des excroissances de la Fédération ou de la Ligue, mais la réalité est tellement confuse que tout cela importe peu et l'essentiel serait néanmoins de s'attarder sur les attributions qu'énoncent Kheireddine Zetchi. «La direction de contrôle de la gestion est destinée à une mission préventive et curative. Son rôle est d'accompagner les clubs dans leurs équilibres budgétaires.

A partir de la saison prochaine, il sera question pour les clubs de présenter des rapports budgétaires», dira le président de la Fédération algérienne de football, lequel, à chaud, n'exclut pas l'idée d'une mesure drastique régulièrement agitée depuis quelques saisons mais jamais suivie d'exécution, à savoir la rétrogradation d'un ou des clubs en cas de défaillances en cas de déficits de gestion.

Même s'il n'y a que peu d'orthodoxie dans la démarche, d'aucuns ne peuvent qu'applaudir à l'engagement pris par le président de la Fédération sans pour autant s'attendre réellement à des décisions ou des mesures qui iraient dans ce sens. Sinon, il faudrait alors s'attendre à une disparition en masse d'associations sportives professionnelles autant en ligue 1 qu'en ligue 2. En effet, il est de notoriété publique qu'aucun club ici et maintenant et quel que soit son standing et la vitrine qu'il présente à l'opinion sportive n'a les qualités de gestion parmi les plus basiques. Et pas besoin d'en appeler à avancer un argumentaire à même d'étayer ce qui pourrait être appréhendé comme un procès d'intention.

En effet, il suffirait de se référer aux informations quotidiennement fournies par la presse pour constater que du droit élémentaire pour tout salarié, en le cas un footballeur, un entraîneur, un garde matériel, médecin, kinésithérapeute, de recevoir un salaire en contrepartie d'un travail effectué, aux fournisseurs extérieurs, autrement dit les transporteurs, les restaurateurs et plus fort encore tant l'exemple est à la mode les caisses d'assurance sociale.

La Direction nationale de contrôle de gestion ne s'en est jamais émue et son seul fait d'arme aurait pu être sans nul doute été la défalcation de six points au RC Relizane au cours de la saison écoulée pour passif envers ses salariés, sauf que la décision a été prise par la LFP. Encore faudrait-il attendre la réponse du Tribunal arbitral des sports (Suisse) pour être fixé sur la sincérité ou non de ladite mesure même si elle fait effectivement partie des dispositions des règlements généraux de la fédération.

C'est pour tout cela qu'il parait peu probable qu'il puisse réellement y avoir un sursaut en la matière et il ne serait pas farfelu de dire que la prochaine saison se déroulera à l'identique de celle passée, que les présidents de club vont recruter à tour de bras, promettre des salaires faramineux aux «stars» du moment pour en remettre une bonne partie sur le marché des transferts en période hivernale, aller jusqu'au bouclage de la saison avec à la clé un conflit avec les mêmes footballeurs recrutés à prix d'or et dont le trajet est tellement connu... la Chambre nationale de règlement des litiges.

Dans le tableau de bord des clubs, la Dncg devrait faire figurer entre nombreux autres paramètres des éléments d'évaluation les opérations sur les joueurs, résultats sportifs, les potentiels risques en matière de dépassement sur la masse salariale, les investissements... , or, il est clair qu'une telle organisation connaitrait un formidable rejet des clubs et la raison est toute connue : incompétence des personnels en place d'abord et résistance chronique ensuite contre tout ce qui viendrait supplanter un mode de gestion ésotérique pour ne pas dire délibérément douteux.

En fait, le football national est ainsi fait alors que tout le reste n'est que littérature.