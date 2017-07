Algérie: La fête du 4e art annoncée sans faste mais maintenue

L'Assemblée populaire communale et la wilaya de Mostaganem se sont engagées à verser chacune un soutien financier de 5 millions de dinars, qui s'ajouteront à la subvention du ministère de la Culture. Mais le festival traîne depuis sa 48e édition une dette de 9 millions de dinars.

Le Festival national du théâtre amateur de Mostaganem (Fnta) organisera sa 50e édition comme prévu, du 13 au 19 juillet, en dépit des difficultés financières rencontrées, a affirmé le commissaire du festival, Nouari Mohamed, lors d'une conférence de presse, qu'il a animée à la Maison de la culture Ould Abderrahmane Kaki. Il a souligné que cette 50e édition est maintenue et se déroulera à la date prévue, «même en cas de non réception des subventions financières», affirmera-t-il assurant que «les autorités locales et le ministère de la Culture se sont engagés à apporter leur soutien au plus ancien festival culturel arabe et africain», rapporte l'APS.

Le Commissaire du festival a indiqué que cette manifestation verra la participation de dix troupes en compétition qui représenteront diverses wilayas du pays. Elles ont été sélectionnées par un jury présidé par le metteur en scène et comédien Mohamed Adar, à la suite de quatre phases qualificatives régionales, tenues à Boumerdès, Mila, Laghouat et Mascara. Il est aussi prévu la participation en hors compétition d'une dizaine de troupes amatrices et trois troupes étrangères, invitées d'honneur de cette édition, venues de France, de Tunisie et d'Espagne.

La compétition officielle se déroulera à la salle bleue de la Maison de la culture Ould Abderrahmane Kaki, alors que les représentations théâtrales hors compétition auront lieu sur la scène du Théâtre régional Si Djillali Benabdelhalim et au niveau des communes de Stidia, Ain Tedèles, du théâtre de l'association El Moudja, ainsi qu'aux théâtres d'Oran et Mascara et à la maison de la culture de Relizane. S'agissant du programme de la cérémonie d'ouverture de cette manifestation culturelle, prévue jeudi prochain, Mohamed Nouari a indiqué qu'il est prévu un carnaval avec la participation de 700 personnes, un défilé de troupes folkloriques, une clique, une fantasia et autres animations. Un montage théâtral musical sera présenté en 52 minutes sur l'histoire du festival avec la participation de 36 jeunes comédiens. Egalement au programme de cette édition 2017, une série de conférences sur le parcours du festival du théâtre amateur, l'expérience du théâtre amateur en Europe, le théâtre amateur palestinien.

Dans ce cadre, une convention de partenariat et d'échanges sera signée entre le Commissariat du Fnta et la Ligue palestinienne des arts et du théâtre. Concernant le volet la formation, plus de soixante-dix stagiaires de différentes troupes amatrices de plusieurs wilayas du pays, prendront part à quatre ateliers dédiés à l'interprétation, l'expression corporelle, la chorégraphie et la scénographie.

Par ailleurs, le Commissaire du Fnta a appelé à revoir le règlement intérieur du festival, à œuvrer à la constitution d'une banque de données sur toutes les œuvres théâtrales présentées lors des différentes éditions du festival et sur les troupes amatrices. Il a également annoncé la tenue d'un colloque international, en novembre prochain, sur l'histoire du festival du théâtre amateur, à l'initiative du Commissariat du festival, en collaboration avec les universités de Mostaganem et de Strasbourg.

Concernant le budget de la manifestation, le commissaire de cette 50e édition du FNTA a souligné que l'Assemblée populaire communale (APC) et la wilaya de Mostaganem se engagées à verser chacune un soutien financier de 5 millions de dinars. A ces sommes s'ajouteront les subventions du ministère de la Culture. Le commissaire de l'édition 2017 a rappelé que le Fnta traîne depuis la 48e édition une dette de 9 millions de dinars, en soulignant que «si nous avions les moyens financiers nécessaires, nous aurions pu inviter les 80 troupes du théâtre amateur activant à l'échelle nationale pour faire de cette 50e édition une véritable fête du 4e art».