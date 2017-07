Maroc: Le leader du Hirak, Nasser Zefzafi entendu par le juge d'instruction

« Pas plus » pour maintenir le secret de l'instruction en cours, car la convocation par le juge de Nasser Zefzafi est la première d'une longue série. Plus de 50 membres du mouvement incarcérés à Casablanca doivent être entendus, dans le cadre de l'enquête préliminaire d'ici la fin du mois de juillet, avant l'ouverture du procès en lui-même.

Pour ce premier face à face entre le leader du Hirak et la justice marocaine, le satisfecit de la défense est unanime. L'avocat Amin Dadi a assisté à l'audition. « L'audition s'est passée dans de très bonnes conditions, a-t-il affirmé. Monsieur Zefzafi a bénéficié de tous ses droits. L'audience s'est parfaitement déroulée et tout a été parfaitement équitable et propice à un bon déroulement du procès. C'est ce que je peux vous dire, pas plus ».

