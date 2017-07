Sénégal: Abdoulaye Wade au Sénégal - Un retour à double tranchant?

S'il espère une victoire aux législatives du 30 juillet, Abdoulaye Wade sait qu'un score correct mettrait justement son fils sur les bons rails mais il a aussi conscience qu'une défaite cuisante mettrait son parti le PDS dans une situation inquiétante et signerait aussi la fin de sa carrière, mais surtout celle de son fils. Abdoulaye Wade n'a donc pas le choix, à 91 ans, il engage son combat politique le plus difficile.

Karim Wade, invisible depuis son exil au Qatar, est pour le moment le grand absent de ces législatives mais il reste le choix de son père, le seul et unique candidat possible du PDS pour la présidentielle de 2019.

Visiblement fatigué après cette longue journée qui signe son retour dans l'arène politique, Abdoulaye Wade a refusé de s'exprimer en français et est parti récupérer. Un repos mérité et essentiel car une chose est claire : la majorité présidentielle prépare la contre-offensive.

Après la liesse à l'aéroport, la cohue et manque de discipline ont marqué l'arrivée d'Abdoulaye Wade au QG de son parti. L'ex-président a dû attendre longuement dans son véhicule pour accéder à la scène. C'est debout, dans son boubou bleu et jaune aux couleurs de son parti, avec une piètre qualité de son qu'Abdoulaye Wade a expliqué les raisons de son retour.

