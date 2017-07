Madagascar: Sécurité et Santé au travail - Un engagement pour la politique SST nécessaire

Un aperçu de la conférence-débat organisée par la CNaPS au Salon de la Médecine et du Bonheur.

La sécurité et la santé au travail garantissent, entre autres conditions, le bien-être des travailleurs et leur productivité. Une productivité qui s'étend vers la performance globale de l'entreprise, car de récentes études ont démontré qu'un investissement à hauteur de 1 dollar pour le SST, génère 2,2 dollars de bénéfices pour l'entreprise. Le « SST » ne saurait pourtant être assuré sans un sytème de protection sociale fort et innovant.

C'est dans ce cadre que la CnaPS (Caisse nationale de prévoyance sociale), dirigée par son Directeur général, Arizaka Rabekoto Raoul, s'est engagée pour cette effectivité du « SST » à Madagascar. A travers sa présence au salon de la Médecine et du Bonheur qui s'est tenu récemment à l'Hôtel de ville Analakely, la CNaPS a sensibilisé et informé l'assistance sur son service intitulé « Santé et Sécurité au travail », mis en place depuis 2016.

Une sensibilisation qui a également pris la forme d'une conférence-débat axée sur le thème « Le bonheur à travers la démarche santé et sécurité au travail », animé et élaboré par Tovo Rasoanaivo, préventeur en SST au sein de la CnaPS.