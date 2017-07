Madagascar: Peinture - Natoa signe « Marevaka » à l'IKM

Natoa et ses œuvres lors de l'ITM.

L'IKM reçoit pour ce mois un jeune peintre plein d'avenir qui commence à tracer sa route. Natoa, qui peint sur des vitres, expose ses œuvres du 11 au 21 juillet sous le thème « Marevaka ». Des scènes de vie du quotidien malgache haut en couleurs !

« Marevaka », tel est le thème choisi par Natoa, jeune peintre plein d'avenir, pour son exposition personnelle qui se déroule à l'IKM Antsahavola du 11 au 21 juillet. Des tableaux non pas sur toile, mais sur un support innovant, la vitre. C'est d'ailleurs ce support particulier qui fait l'originalité de Natoa. A 20 ans, ce jeune artiste aurait pu passer inaperçu, à dessiner et peindre comme tout le monde, mais son ambition l'emmène plus loin. « Je peins depuis l'âge de 11 ans, j'utilisais des matières et des supports comme tout le monde, mais je me suis dit que s'il n'y a rien qui me différencie des autres, je ne pourrais pas me faire remarquer.

Alors j'ai commencé à faire des recherches et à essayer d'autres pistes. Voilà comment j'en suis arrivé à peindre sur des vitres. La technique est particulière car d'une part, la vitre est fragile. Mais en plus, il faut peindre sur le revers de la vitre pour obtenir l'image sur le bon côté » explique Natoa. Et cela a marché car avec ce style très particulier, ses œuvres ne passent pas inaperçues.

Retombées. Depuis plusieurs années, Natoa peint. « Des scènes de vie de tous les jours, à Madagascar, car c'est ce qui m'inspire le plus. Je raconte la vie quotidienne malgache sans prétention, sans jugement », dit-il. Natoa a déjà exposé 7 fois au CGM, mais c'est sa première fois à l'IKM. « C'est ma grande première à l'IKM. Je vais exposer 14 tableaux.

En cette période des vacances, j'espère qu'il y aura pas mal d'élèves et d'étudiants qui vont venir découvrir mes œuvres », ajoute-t-il. Une expo personnelle avec l'expo collective qu'il a tenue lors du salon de l'ITM en juin dernier. « Là, c'était plus ciblé, je me suis orienté vers des professionnels. D'ailleurs, les retombées sont bonnes, j'ai eu pas mal de contacts avec des entreprises et de belles ventes ».

Tout comme sa participation au Sommet de la Francophonie en novembre dernier. « Pour le Sommet de la Francophonie, j'ai été honoré de représenter Madagascar à travers mes œuvres ». Pour l'instant, Natoa se dévoile petit à petit à un public ciblé. Après cette expo à l'IKM, il sera à l'étranger, puis reviendra pour d'autres expos encore plus grandes.