Madagascar: Aikido - Du nouveau avec Sensei Salava

Le club à Antananarivo accueille environ une vingtaine de pratiquants réguliers. Tandis que dans les clubs en régions, c'est autour d'une trentaine environ. Madagascar compte en tout une cinquantaine de clubs répartis dans toute l'île avec une très forte concentration dans la capitale qui représente plus de la moitié de ces clubs. L'aikido, c'est cet art martial fondé par Sensei Morihei Ueshiba vers les années 40 au Japon. Actuellement, il y a plus d'un million de clubs dans le monde.

Les matériels sont déjà là à l'académie nationale des sports Ampefiloha. L'arrivée de ces tatamis marquera une étape très importante dans la vie du club car désormais il y aura plus de dynamisme a partir de maintenant. Notons que Tenchi aikido Madagascar est présent dans 4 districts actuellement à savoir Fianarantsoa, Toamasina, Mahajanga et Antananarivo. D'autres clubs affiliés vont voir le jour et ainsi que d'autres clubs tenchi, notamment Manakara, Antsirabe, Fénerive-Est et Vatomandry

Sensei Natou et Sensei Rosin vous attendent pour des cours d'aikido, enfants, adolescents et adultes avec le Tenchi Aikido club, qui célèbre cette année ses dix années d'existence.

