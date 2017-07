Madagascar: Le tennis de table malgache en deuil - André Pivard n'est plus !

La mairesse Lalao Ravalomanana prend ses responsabilités pour défendre Antananarivo et ses patrimoines. Plus »

Autant dire que ce vice champion de Madagascar de 1959 où il a été battu en finale par son ami Son Kely, a tout donné pour le tennis de table à Madagascar. Et c'est en toute logique que ses anciens coéquipiers dont Son Kely et Son Be veulent lui rendre un vibrant hommage tout en adressant leurs sincères condoléances à sa femme Ghislaine et son fils Gilles.

De ce déplacement en 1969 est né un nouveau style car le camp malgache s'est tout de suite mis à pratiquer « top sping » bien différent du sping tout court. Quelques années plus tard et sous l'impulsion d'André Pivard, les pongistes de la Grande Ile se sont également mis au goût du jour en optant que les raquettes lisses qui ont fait la renommée des Chinois.

