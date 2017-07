Madagascar: Station Total Ambohibao - Modernité et proximité au rendez-vous !

Vendredi dernier, le groupe Total a procédé à l'inauguration de la 71e station-service sise à Ambohibao.

Comme à l'accoutumée, la qualité des infrastructures est loin d'être négligée et l'on ne peut s'attendre qu'à la satisfaction des clients. Selon Alexandre Quiniou, le directeur commercial du groupe Total, deux points font les principales fraîcheurs de cette nouvelle station : son emplacement et sa modernité pour reprendre les termes du directeur commercial. « Si on partait du centre-ville jusqu'à Ivato, on ne trouvait pas de station Total.

On vient donc de couvrir le besoin d'agrandir le maillage permettant de se mettre sur la fameuse RN 4. Il nous a fallu un an pour trouver un terrain et huit mois pour la construction», a-t-il informé. Aussi, la station Total Ambohibao est-elle équipée de quatre emplacements de distributions, desservie par deux pompes avec quatre pistolets distribuant du gasoil, du super sans plomb 95 et du pétrole lampant.

Par ailleurs, et ce toujours d'après Alexandre Quiniou, « une boulangerie est adjointe à la boutique pour satisfaire les clients ». Pour information, tous les clients qui achètent des produits Total à cette nouvelle station-service auront, en échange, la gratuité de la main d'œuvre.