Madagascar: Kaiamba tena izy - Le show continue!

D'ailleurs, nous comptons encore une vingtaine de membres actuellement», continue-t-il. Ce samedi 15 juillet, Prosh'Ely, Simon Randria, Edmée, Zozo Mananjary et tous les autres vont investir le Glacier Analakely pour interpréter les plus grands tubes qui ont fait la renommée du kaiamba.

Le kaiamba tena izy a effectivement perdu beaucoup de ses membres pour ne parler que de la disparition de deux de ses chanteurs : Bruno Raisner en début d'année et Dédé Fénerive très récemment. De grandes pertes qui ne démotivent cependant pas les membres restants. « On nous pose souvent la question alors qu'elle n'a même pas lieu d'être. Nous continuerons à faire résonner le kaiamba dans notre ville et dans tout Mada, tant qu'on le peut.

