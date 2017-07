Madagascar: Litige commercial - Assist Développement apporte sa version

Malgré les procédures d'appel et de cassation, la condamnation est maintenue. Assist Développement a réussi à faire exécuter la saisie des comptes de DMSA. Et avec une rapidité sans précédent et qui déroge bizarrement à la lenteur de l'appareil judiciaire malgache, la procédure de saisie des biens d'Ambatovy a déjà eu lieu à Toamasina. On rappelle d'ailleurs qu'Ambatovy a dénoncé un « forcing » dans l'exécution de cette procédure dans son enceinte.

En tout cas, pour la défense d'Assist Développement, les actions menées jusqu'ici sont conformes aux procédures judiciaires en vigueur. Pour rappel, les deux entreprises ont passé un contrat relatif à la construction d'un certain nombre d'infrastructures d'Ambatovy. Le litige qui est survenu concernant l'exécution du contrat en question a abouti sur une condamnation de DMSA à payer la somme de 371.033 USD avec 40.000 USD de dommages et intérêts.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.