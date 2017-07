Madagascar: BNI Madagascar - Partenaire de la Foire Agricole de Bongolava

Durant ces trois jours, BNI Madagascar a mis en avant sa large gamme de Crédits aux Particuliers, Entreprises et Professionnels. C'est une occasion de faire connaître notre « Offre pack fonctionnaires » qui permet d'accompagner les salariés du secteur public dans la vie quotidienne et dans leurs projets.

Une manière pour la banque de rester fidèle à sa politique d'inclusion financière. En effet, BNI Madagascar a participé activement à cet événement de promotion des secteurs clés de développement économique et socioculturel de la Région Bongolava, réputée pour ses fortes potentialités agricoles. « BNI MADAGASCAR, saisit cette opportunité pour développer sa proximité-client puisque la banque est implantée à Tsiroanomandidy depuis le mois de septembre 2016. C'est également une occasion de faire connaître et de présenter les offres les plus adaptées pour accompagner chaque type de projet. », a déclaré Clara Rafaramalazamanana, responsable d'Agence de la BNI Tsiroanomandidy.

