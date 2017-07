Sénégal: La coalition "Mankoo Yeesal Sénégal" pour "une Assemblée de rupture"

Mbour — La coalition "Mankoo Yeesal Sénégal" dirigée par Modou Diagne Fada, prône "une Assemblée de rupture", avec des députés proches des populations, a affirmé sa tête de liste départementale à Mbour (ouest), Abdoulaye Bayati Babou.

"Dans notre coalition, nous prônons la rupture à l'Assemblée nationale, avec des députés capables de défendre les intérêts des populations, en allant vers elles pour connaître leurs problèmes, en vue de travailler à les trouver des solutions", a soutenu dans un entretien avec l'APS M. Babou, par ailleurs deuxième adjoint au maire de Mbour.

Selon lui, les futurs députés du parti 'Les démocrates réformateurs/Yeesal" (LDR/Y) "refuseront d'être considérés comme des députés du président de la République ou d'un quelconque ministre".

Il a indiqué que la liste dirigée par l'ancien député et ministre Modou Diagne Fada va prôner "la mise en place de véritables structures capables d'emmener un véritable changement dans la façon de faire de la politique et dans la façon de voir la politique".

La coalition "Mankoo Yeesal Sénégal" souhaite qu'au sortir des élections législatives du 30 juillet prochain, qu'il y ait, à l'Assemblée nationale, des députés qui servent les populations et leurs intérêts et non des députés qui y vont pour applaudir, a insisté l'élu local.

"Dans la douzième législature finissante, nous avions élu deux députés dans le département de Mbour, mais rares sont les Mbourois qui connaissent ces députés. Avec tous les problèmes que nous avons dans le département et dans la commune de Mbour, on ne les sent pas", a regretté Abdoulaye Bayati Babou.

"Ces élections sont extrêmement importantes, mais pour nous, le premier enjeu réside sur le fait que nous sommes un parti qui vient de naître, mais qui est un grand parti présent dans les 45 départements du pays et l'ensemble des départements électoraux de l'étranger où nous avons des investis qui vont compétir pour avoir une nouvelle Assemblée nationale", a dit M. Babou.

Outre ces investis sur la liste départementale, d'autres Mbourois sont investis par cette coalition sur la liste nationale, à savoir Dr Pape Birame Ndiaye, Oumou Kaltoum Diop, Fatou Faye de Ndayaane, Diallo Ndiaye, Mamadou Diop, Yaye Ndella Diène, Mame Maïté Guissé et Pape Samba Ndiaye.