Madagascar: Manifestation du TIM - Mahafaly annonce une riposte de l'État

À l'issue de la journée, des bruits ont couru sur le fait que Marc Ravalomanana pourrait faire l'objet d'une arrestation. Certains ont même fait la comparaison avec le cas du sénateur Lylison René de Roland, condamné par défaut à un an d'emprisonnement pour avoir lancé un appel à la tenue d'une ville morte. Durant une conférence de presse à son domicile dimanche, l'ancien chef d'État a répondu à cette hypothèse en lançant : « Qu'ils viennent, je n'ai rien à me reprocher ».

Arrivée à hauteur de l'esplanade, la foule et leur leader ont été accueillis par un barrage des forces de l'ordre qui ont tenté de les disperser à coups de grenades lacrymogènes, mais en vain. Les irréductibles du Tim, quelques badauds et les forces de l'ordre se sont ensuite toisés du regard jusqu'en milieu d'après-midi, sur l'avenue de l'indépendance.

Face à l'interdiction d'accès au stade municipal de Mahamasina pour y célébrer le 15e anniversaire du Tim samedi, Marc Ravalomanana, président national du parti et ses lieutenants ont décidé de mettre le cap sur Faravohitra, lieu de résidence de l'ancien chef d'État. Au motif de raccompagner leur chef de file chez-lui, les militants de l'ancienne formation au pouvoir ont improvisé une marche allant de Mahamasina à Analakely pour certains, et jusqu'à Faravohitra pour d'autres.

En marge de la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'Evaluation externe conjointe (EEC) du règlement sanitaire international, hier à l'hôtel Ibis Ankorondrano, le chef du gouvernement a réagi à la marche impromptue des militants du Tim. « La population a besoin d'apaisement et de développement et non plus de trouble », a déclaré le locataire de Mahazoarivo. En réponse à une manifestation dont il a souligné le caractère « illégal », le Premier ministre Mahafaly a affirmé que « l'État compte bien prendre les mesures en conséquence ».

