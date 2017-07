Cameroun: Des militants des partis à l'école de la stratégie politique

Une session de formation vient d'être organisée à l'intension des militants des formations politiques de la région de l'Ouest. Une initiative de l'Association Internationale Kofi Annan pour la Promotion et Protection des Droits de l'Homme et la Paix

« Nous nous sommes rendu compte que les militants des partis politiques ne sont pas formés en carrière politique. Pourtant la politique est une carrière. Il ya des règles, des jeux et enjeux, ignorés par les militants. Alors nous nous sommes dits qu'il est de notre responsabilité d'organiser en tant que membre de la société civile le présent séminaire et de transmettre ce savoir qui est d'ailleurs dispensé dans les hautes écoles », dixit Serges Frédéric Mboumegne, président exécutif de l'Association Internationale Kofi Annan pour la Promotion et la Protection des Droits de l'Homme et la Paix, en marge de la rencontre le weekend dernier avec les acteurs politiques à Bafoussam.

Les participants pour la grande majorité venaient de Foumban, les militants du principal parti de l'opposition du département du Noun, l'Udc du Dr Adamou Ndam Njoya. Toute chose qui n'a pas laissé indifférents les organisateurs qui n'ont pas tari d'éloges à l'endroit des responsables politiques de cette formation qui ont compris la nécessité de l'éducation politique des citoyens, puisque sur place à Bafoussam, les participants attendus, pourtant formellement invités, ont brillé plutôt par leur absence. Seuls quelques uns ont répondu présent. Preuve de ce que d'aucuns accordent beaucoup plus d'intérêts à des activités génitrices directes des revenus que de se former pour une vraie carrière politique. « Pour nous il faut rapprocher les populations, il faut permettre aux populations de bénéficier de ce savoir en politique », estime Serges Mboumegne qui jouait en même temps le rôle de facilitateur, assisté de Njouonkou Njoya Ahmed Tazief, expert consultant, doctorant à l'Université Catholique d'Afrique Centrale.

Planification stratégique, une nécessité absolue !

Cette session de formation qui avait pour thème « Stratégie politique » visait alors à présenter des idées, des outils et des approches pour permettre aux potentiels acteurs de conquérir et de conserver des espaces importants au sein des formations politiques existantes ou émergeantes au Cameroun. Parmi les modules de formation, la planification stratégique des partis politique, le système de communication politique, la professionnalisation politique, la campagne électorale et le principe des partenariats. Des enseignements transmis par les facilitateurs, il ressort que la notion de persévérance est capitale en politique. En ce sens qu'il importe de s'engager sur la durée et non comme c'est le cas très souvent dans notre société où d'aucuns se réveillent un matin de leur sommeil et nourrissent le rêve de se lancer en politique et faire basculer les choses d'un coup de baguette magique, sans au préalable des pré-requis. C'est le cas des partis politiques qui naissent à la veille d'une élection et qui meurent aussitôt après l'échéance

Cependant, l'acteur politique doit être conforme à l'évolution mondiale. Dans un contexte marqué par des avancées notoires des Tic et notamment des réseaux sociaux, l'utilisation de ces réseaux devient indispensable pour la visibilité politique. Toutes les activités politiques devraient toutefois être précédées par un travail de planification. La planification qui a pour but l'évaluation et la stimulation des débats internes, lesquels débats favorisent l'émergence des nouvelles idées.

Après chaque exposé, les participants, très aguerris pour la plupart, se laissaient aller dans des débats pour lever l'équivoque sur les points d'ombre. « Nous sommes même surpris de la réaction positive des participants qui ont effectués plusieurs kilomètres pour se retrouver ici à Bafoussam. Ils sont satisfaits compte tenu de leurs réactions, des questions qu'ils posent et même la volonté de prendre sur eux la responsabilité de délocaliser une telle formation dans leurs localités », ajoute Serges Mboumegne qui émet le vœu qu'au sortir de ce séminaire, que les militants et les futurs acteurs politiques mettent en pratique les enseignements reçus. Après Bafoussam, la prochaine étape de ce séminaire qui s'inscrit dans le cadre du projet « prise en compte des jeunes et des femmes dans les instances de prise de décision des partis politiques au Cameroun » est annoncée à Douala dans les prochains jours