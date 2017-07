Cameroun: Développement communautaire - Bayangam en panne d'infrastructures publiques !

La place des fêtes et la mairie sont logées dans un domaine privé. La nouvelle équipe communale a du mal à s'imposer. Sera-t-il un jour possible sortir de l'emprise de la famille Sohaing à Bayangam ?

Les fils et filles Bayangam, élites de l'intérieur et de l'extérieur étaient ce Vendredi, 07 Juillet 2017 à Bayangam. C'était à la faveur de la cérémonie d'installation du premier adjoint au maire, Tamo Fotso Joseph, élu le 05 mai 2017 au cours d'un conseil municipal extraordinaire, tenu à foyer de Kassap, au lendemain du décès de Dieudonné Wakam. L'heureux élu, après avoir prêté serment devant le Tribunal d'instance à Bandjoun le 29 Juin, devait alors être installé par le préfet du département du Koung-khi, en sa qualité de tutelle des mairies de son département. Une cérémonie officielle ayant connu une mobilisation de grands jours avec la participation de leurs majestés chefs supérieurs de Bandredfam et de Bayangam, à la place des fêtes de Bayangam

Plusieurs temps forts ont marqué l'évènement : le mot du maire Léopold Nouetsa qui ouvre la cérémonie après l'arrivée du préfet, la lecture de l'arrêté constatant l'élection du premier adjoint au maire, le discours de l'installation dit par l'autorité administrative et la remise de l'écharpe à l'heureux élu, Fotso Joseph Tamo qui désormais, est habilité à signer des actes d'états civiles. En reconnaissant les mérites de son plus proche collaborateur qui a d'ailleurs œuvré depuis 2013 au sein du conseil comme conseiller municipal et président de la commission des grands travaux, le maire Nouetsa Léopold invite ce dernier à s'impliquer encore davantage pour le développement de la Commune de Bayangam. Une commune qui souffre d'un réel problème d'infrastructures.

En effet, jusqu'à présent, les bureaux de la mairie de Bayangam sont logés à la résidence du richissime homme d'affaire, André Sohaing de regretté mémoire. La mairie construite avant sa mort fait l'objet de polémique au sein de la famille qui considère cette bâtisse comme un bien familial et par conséquent ne devrait pas être rétrocédée à la mairie. Ce qui tient lieu de l'esplanade de la place des fêtes de Bayangam c'est la Cour du patriarche Sohaing. Une vraie insolite en réalité qui ne saurait s'expliquer au 21e siècle. Bayangam est pourtant considéré comme le 2e Arrondissement le plus important du département du Koung-khi en termes de grandeur et d'élites, derrière Bandjoun. Mais le constat est clair, en termes d'infrastructures, il est relégué au dernier rang, puisque Djebem et Poumegne ont leurs quartiers administratifs avec des places des fêtes dignes de ce nom. Bref, la nouvelle équipe dirigeante de la mairie de Bayangam a pu pain sur la planche. Il faut pouvoir sortir de l'emprise de la famille Sohaing pour prétendre à un développement optimal de l'Arrondissement.

En installant officiellement le nouveau premier adjoint de la Commune de Bayangam, le préfet du département du Koung-khi, Antoinette Zongo, reconnaissant dans ses propos la collaboration qui existait déjà entre Tamo Fotso Joseph et le maire Nouetsa, instruit à ces derniers de travailler d'arrache-pied pour l'intérêt général pour conduire à bon port les initiatives de développement engagées par la Commune. Ce n'est qu'à ce prix que Bayangam pourra rattraper le train de l'émergence du Cameroun