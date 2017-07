Congo-Brazzaville: Le Congolais Gaël Kakuta de retour en France à Amiens

Jusqu'à ce retour en première division française (Ligue 1), à Amiens, dans un club qui souhaitait beaucoup sa venue. Le choix de la stabilité, sans doute, pour Kakuta, qui a également retrouvé le bonheur d'une sélection, puisqu'il joue désormais pour la République démocratique du Congo, avec laquelle il compte deux capes et un but. En club comme en sélection, l'ancien espoir a désormais le même objectif : s'imposer, durablement.

Après un transfert au FC Séville, il pose finalement ses valises en Chine à l'été 2016, le sixième pays de sa carrière. Six mois plus tard, il repart en prêt à la Corogne en Espagne : le joueur offensif prometteur est devenu un globetrotteur.

A seulement 26 ans, Gaël Kakuta va connaître le onzième club de sa carrière chez les professionnels. L'attaquant ne connait pas la stabilité. Pourtant, dès son plus jeune âge, il est promis à une grande carrière : sous le maillot de l'équipe de France, dans les catégories de jeunes, Kakuta apparaît comme la future pépite bleue. Aux côtés d'Alexandre Lacazette et d'Antoine Griezmann notamment, il fait partie de la génération championne d'Europe chez les moins de 19 ans en 2010.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.