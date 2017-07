Nigeria: Uche Henry Agbo - Le Nigérian s'engage avec le Standard

« Uche est un jeune milieu de terrain avec un important volume de jeu et une grosse capacité de récupération », assure le directeur sportif du Standard Olivier Renard dans le communiqué. « Il a été titulaire une bonne partie de la saison dernière en Liga espagnole (31 matches joués en Liga, sur 38, ndlr). Il est prêt pour une nouvelle expérience et va accroitre les options dans notre milieu de terrain... »

Il y a eu celui d'Ochoa, le spectaculaire gardien mexicain. Et ce matin, sous réserve des tests médicaux, il y a celui d'Uche Henry Agbo, un jeune milieu nigérian âgé de 21 ans qui appartenait à Watford, mais qui la saison passée avait évolué à Grenade en Liga (club où il était équipier de Carcela et de ... Guillermo Ochoa).

Si ces dernières semaines, le nom du Standard était évoqué, c'était souvent dans la colonne des transferts sortants. Mais désormais les Rouches sont en passe de rétablir l'équilibre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la direction du club de Sclessin n'a pas fait dans la demi-mesure. Après les signatures de Pocognoli et de Mpoku, les Liégeois viennent en effet en l'espace de 48 heures de recruter deux footballeurs qui sur papier apparaissent comme des renforts évident.

