Botswana: Un nouveau sélectionneur pour le pays

Le Botwana a trouvé le remplaçant de Peter Butler parti le mois dernier au chevet du club sud-africain de Platinium Stars. La BFA (Fédération botswanaise de football) a annoncé avoir trouvé un accord avec David Bright pour prendre les rênes des Zèbres.

Ancien entraineur de clubs du pays tels que Mogoditshane Fighters entre 1999 et 2001 et avec lequel il a gagné des titres de champions, Bright a également coaché en Afrique du Sud au Santos de 2007 à 2009. Le technicien de 61 ans revient donc pour la 4è fois à la tête de la sélection du Botswana après des passages en 1997, 1999 et 2000 pour sa plus grande plus période d'un an.

Il a signé pour 3 ans et aura pour adjoint Sthandwa Mogwadi et Thabo Motang en entraineur des gardiens.

Première sortie pour Bright dès le week-end prochain lors du 1er tour des éliminatoires du CHAN 2018 contre l'Afrique du Sud à Francistown.