Congo-Brazzaville: 4ème édition des « Samba professionnels » - Une rencontre pour simuler l'esprit entrepreneurial

6 jours de formation, 9 professionnels pour 7 ateliers et une centaine de participants, la nouvelle édition des « Samba professionnels » a réuni un beau monde du 3 au 8 juillet au Gabon, pour offrir à chaque participant, une meilleure façon de voir et faire les choses.

La rencontre a mis en lumière des thèmes qui boostent les carrières des jeunes talents et professionnels en quête de formation, tels que :

- Culture, enjeu du développement animé par Robert Brazza, présentateur de télé sur Canal+.

- Médias et sport animé par Aboubacry Ba (Journaliste à Canal+ et Martin Camus, directeur de Radio Sport info la Cameroun ;

- Audiovisuel animé par David Monfort, directeur de Dagency ;

- Comment monter son projet de A à Z jusqu'au financement animé par Ismail Lahsini, directeur associé à Financiny Inc au Maroc.

- Développement personnel : être acteur de sa vie animé par Joelle Ndong, journaliste reporter à TV5 Monde et directrice du média en ligne All Sud.

-Community Manager animé par Estime Sandza, le plus jeune des encadreurs de cette édition. Le développeur web à Bantu Hub a fait ses preuves dans la Start up congolais et continue de briller par sa créativité.

- L'atelier Mobaday de Amobe Mevegue, directeur d'Ubiznews avec en Guest Star Nadine Ebelle Kotto, directrice de mqash, Société. Fintech.

Comme l'année dernière, le manager sportif, Pape Diouf a activement participé à ce séminaire de formation, pour le plus grand bonheur des organisateurs des « Samba professionnels » et ses participants.

La rencontre de formation et d'échange initiée par Josiane Maténé, promotrice de 3MJ Consulting et Steeve Nguema d'Omoss Production continue de faire des heureux bénéficiaires.

Au sortir de ces ateliers, ces derniers palpent l'objectif visé par ces assises. Celui de parvenir à une aide concrète pour des jeunes étudiants et professionnels en quête de formation, afin de leur permettre d'intégrer plus facilement des structures dans le but d'exercer leur emploi avec de meilleurs profils.

A travers cette plateforme, plus de trois cents jeunes se sont déjà formés.