Congo-Brazzaville: Tournoi de football des Jeux de la francophonie - Vingt Diables rouges pour défendre le titre

Les U-23 congolais double vainqueurs de la compétition remettront leur titre en jeu lors de la 8e édition qui se disputera du 21 au 30 juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire

Sans surprise. Sur la liste des 20 Diables rouges convoqués par Valdo et Isaac Ngata, aucun jeune de la diaspora n'est appelé. Les joueurs qui feront le déplacement d'Abidjan sont ceux qui évoluent au pays dans le championnat national d'élite direct Ligue 1. Une expérience qui avait déjà porté ses fruits en 2009 et 2013.

Le Congo, rappelons- le, est logé dans le groupe B avec pour adversaires, le Cameroun, le Mali et le Niger. Le groupe A regroupe quant à lui, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Liban et la Guinée Conakry. Le Maroc, finaliste de la dernière édition, affrontera dans le groupe C, le Sénégal, l'Îles Maurice et le Gabon. La France est placée dans le groupe D avec le Canada-Ouébec, la République démocratique du Congo et le Haïti.

Organisés tous les quatre ans par le Comité international des Jeux de la Francophonie et le Comité national des Jeux de la Francophonie sous l'égide de l'Organisation internationale de la francophonie, les Jeux de la Francophonie sont une compétition multisports et des concours culturels en épreuves individuelles ou par équipes.

Dans le tournoi de football, les Diables rouges du Congo ont un palmarès élogieux. Les Congolais sont pour l'heure, les seuls à remettre leur titre en jeu pour la deuxième fois. Les médaillés d'or de 2009 à Beyrouth au Liban avaient conservé leur médaille quatre ans plus tard à Nice en France en 2013. Bien avant ces exploits, le Congo avait échoué en finale en 1997 et a occupé à deux reprises (1989,1994) la troisième place. Avec le Canada (1989 et 1997), ils sont les seuls à avoir gagné à deux reprises la médaille d'or du tournoi de football. Qui va donc succéder au Congo ? les premiers éléments de réponse le 21 juillet.

La liste des 20 Diables rouges

Gardiens : Joe Ombandza (FC Kondzo) et Perrauld Ndinga Tsatou (Patronage Sainte-Anne)

Défenseurs : Baron Kibamba (Cara), Guy Danga Bossina (JSP), Zabrown Imouélé Ngampio (AC Léopards de Dolisie), Dorvel Dibekou (Etoile du Congo), Julfin Ondongo (Etoile du Congo), Prince Maleké (Diables noirs), Dany Massala Maleké (Diables noirs)

Milieux du terrain : Guy Bissefou Makaya (Diables noirs), Brel Mohendiki (JST), Mignon Etou Mban (Etoile du Congo), Wilfried Nkaya (Cara), Nicolas Nguessi Ondama (Cara), Prestige Vieljeux Mboungou (Cara)

Attaquants : Jeasnique Konkani Mampouya (Jeunes Fauves), Guy Carel Mbenza (AC Léopards de Dolisie), Arda Cabwey Kivutuka (Cara), Emmanuel Milandou (La Mancha) et Rox Oyoh Thoury (Etoile du Congo)