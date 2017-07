Congo-Brazzaville: Journée mondiale des compétences des jeunes - Le pays se prépare pour célébrer la troisième édition

Instituée en novembre 2014 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée mondiale des compétences des jeunes, commémorée le 15 juillet de chaque année, est une occasion pour les différents acteurs d'organiser des initiatives éducatives, des campagnes et activités de sensibilisation des jeunes

Cette année, les activités seront organisées autour du thème : « Le développement des compétences pour élargir les perspectives d'emploi des jeunes et accélérer les atteintes des ODD ». Pour ne pas rester en marge de cette journée, la Fondation perspectives d'avenir (FPA) et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) ont lancé le 10 juillet à Brazzaville, en partenariat avec le gouvernement, la semaine des compétences des jeunes dont les activités s'achèveront le 14 juillet prochain.

Au programme des conférences-débats portant sur diverses thématiques à savoir : « Le développement des compétences pour élargir les perspectives d'emploi des jeunes au Congo » ; « Comment se vendre sur le marché de l'emploi ? » ; « Les métiers du cinéma au Congo ». Les autres communications porteront sur « Jeunes du Congo : Enjeux et défis dans la mise en œuvre des ODD » ; « les ateliers pratiques recherche d'emploi » ; la table ronde interactive « Insertion professionnelle et adéquation de la formation initiale au Congo ». À cela s'ajoutent la présentation du programme Youth Connekt Congo ; Youth Connekt Hangout « utiliser les nouvelles technologies pour libérer le potentiel des jeunes ».

Notons que la journée inaugurale le 10 juillet, à l'auditorium du rectorat, a été marquée, entre autres, par le témoignage de Ghislain Ondelé Kanga, qui a partagé son expérience d'un jeune entrepreneur congolais aux nombreux participants composés en majorité d'étudiants en quête d'emploi.

Pour rappel, le problème de l'emploi ou du sous-emploi des jeunes est une préoccupation majeure pour le Congo. D'après la dernière enquête ETVA 2015, le taux de chômage des jeunes de 15 à 29 ans est de 30,5% pour l'ensemble du pays. Le chômage touche plus fortement les jeunes en milieu urbain avec un taux de 39% contre 11,7 % en milieu rural. « Le chômage des jeunes est beaucoup plus structurel, car 31% des jeunes au chômage sont à la quête d'emploi depuis plus de deux ans. Bien que cette situation touche beaucoup plus les femmes (37,9 %), le chômage de longue durée concerne aussi les hommes (24,4 %) », explique un communiqué de la FPA.

Toujours, selon cette fondation, les compétences et l'emploi des jeunes sont des éléments fondamentaux du Programme de développement durable pour l'agenda 2030 et des 17 Objectifs de développement durable. Pour ce faire, ce programme préconise de doter un nombre toujours plus élevé de jeunes des compétences dont ils ont besoin pour accéder à l'emploi, obtenir un travail décent et développer leur esprit d'entreprise.