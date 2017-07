Congo-Brazzaville: Développement - Le gouvernement veut produire des données économiques plus fiables

Selon lui, au terme de cette formation, les apprenants devraient avoir une bonne maîtrise du fonctionnement des principaux comptes macroéconomiques ; des connaissances approfondies sur les méthodes de modélisation et de prévisions macroéconomiques les plus usuelles ; des capacités accrues dans la mise à jour des données et dans la rédaction des documents d'analyse et de synthèse de l'économie nationale.

«Un des objectifs spécifiques de ce séminaire est de vous donner les outils nécessaires pour exploiter efficacement le modèle Mac-Congo qui permet d'élaborer le cadrage et les prévisions macroéconomiques à court et moyen termes», a indiqué le directeur général de l'économie, Antoine Régis Ngakegni.

Cette formation permettra aux participants de renforcer leurs capacités techniques en matière de prévision et de simulation macroéconomiques pour l'élaboration du cadrage macroéconomique et budgétaire.

