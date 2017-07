Cameroun: Extrême-Nord - Honneurs militaires à un soldat

Le sergent René Paul Njock a reçu les honneurs mérités lors de sa levée de corps

Il s'appelait René Paul Ndjock. Ce militaire avait le grade de sergent. Il est décédé en service le 29 avril 2017 à Mora. Ses chefs disent de lui qu'il était un « vaillant soldat ». Au vu de ses aptitudes physiques, intellectuelles et morales, ce militaire qui vit le jour à Yaoundé un certain 21 juillet 1987 et qui était affecté au 42e bataillon d'infanterie motorisée à Mora, a été détaché au secteur N°1 de la Force multinationale mixte (FMM), toujours à Mora dans le cadre de la guerre contre Boko Haram.. Par la suite, il a été déployé au poste avancé de Hardori au Nord de Mora où il a effectué avec succès plusieurs missions.

Les circonstances de sa disparition ont été retracées le 16 juin 2017 à la place d'armes de la quatrième région militaire par le lieutenant Maxime Clément Ebo'o, lors de la cérémonie de levée de corps que présidait le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord en lieu et place du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense. On retiendra de cette intervention que dans la nuit du 29 avril 2017 autour de 21h30, le regretté, de passage, a constaté « une altercation entre quelques militaires du rang du BIR et ceux du S1/FMM ». L'orateur a poursuivi en disant qu' « en usant de son autorité en tant que supérieur, ce sous-officier s'est résolu à séparer les deux parties, c'est ainsi qu'il reçoit, par inadvertance un violent coup sur la tête ».

Transporté d'urgence à l'hôpital de Mora, le corps médical a rapidement constaté qu'il ne disposait pas d'un plateau technique capable de sauver la vie du sergent Njock et il a été décidé de l'évacuer à l'hôpital militaire de région N°4 à Maroua. Malheureusement, il n'atteindra pas la destination et rendra l'âme en chemin autour de 22 h. A la famille de ce vaillant soldat, Midjiyawa Bakari, le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord, a adressé les condoléances du couple présidentiel auxquelles il a associé les siennes propres.