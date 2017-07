Cameroun: Dédicace - Des pistes de développement économique

Une issue proposée par Francis Bidjocka à travers un livre de 289 pages, dédicacé le 29 juin dernier à Yaoundé.

L'ouvrage « Le solidarisme, une solution intégrée aux problèmes du développement économique » de Francis Bidjocka, a été dédicacé le 29 juin dernier au Centre culturel camerounais à Yaoundé. Au cours de la cérémonie, les membres du panel se sont appesantis sur l'importance d'un tel ouvrage pour le développement du Cameroun. A travers la note de lecture de Stéphane Akoa, l'on retiendra que l'auteur propose une solution intégrée au problème de développement économique dans un monde dicté par le capitalisme.

Selon ce dernier, l'auteur revisite la question du développement et ses problèmes, avant de présenter le concept « Solidarisme ». À travers cet essai de 289 pages, Francis Bidjocka fustige l'ignorance qui entretient le sous-développement, mais promeut l'équilibre général et présente également le système solidariste et son fonctionnement en économie. Il estime que le but du solidarisme est d'adopter les lois afin de déterminer les conditions dans lesquelles des opérateurs économiques peuvent rechercher de façon individuelle et libre leur propre intérêt sans porter atteinte à l'intérêt général.

Publié aux éditions Lupeppo, le livre préfacé par Richard David Sitbon met en exergue les principales théories politiques et économiques et en ressort les forces et les faiblesses, avant de proposer le « Solidarisme » comme solution à l'antagonisme entre les deux systèmes majeurs que sont le capitalisme et le solidarisme. L'auteur, quant à lui, s'est appesanti sur le « Solidarisme », qu'il présente comme une alternative tant à la puissance du capital qu'au totalitarisme du communisme. Ce nouveau paradigme vise l'instauration d'un système économique prenant en compte tant les impératifs de liberté d'entreprise que ceux de la justice sociale. La soirée s'est bouclée par la traditionnelle séance de dédicace. Le livre est disponible au prix de 10 000 F.