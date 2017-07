Cameroun: Bangangté - Deux fons tués dans un accident

Mac Akam et Enow Fidelis ont perdu la vie dans le drame survenu dans la nuit de dimanche.

Tristesse et désolation. L'émoi est indescriptible pour tous ceux qui arrivent au carrefour Bantoum II, de Bangangté, dans le Ndé. Un accident de la route s'y est déroulé vers 4h dans la nuit du dimanche 9 juillet, et a ôté la vie à deux personnalités traditionnelles et universitaires. Sa majesté Mac Akam, fon du groupement Khaï dans le département de la Momo (Nord-Ouest), par ailleurs enseignant d'université, et S.M. Enow Fidelis, d'une des sous-chefferies de Mbengwi, dans le même département.

Les deux véhicules à l'origine de cet accident ont été dégagés de la route pour libérer la circulation sur la nationale N°4, Bafoussam-Yaoundé. Arrivé sur les lieux vers midi, le Dr Fombo, professeur à l'université de Bamenda et ami des victimes, reconnaît qu'il devait voyager avec les fons qui se rendaient à Yaoundé pour une mission. Mais il a été bloqué pour une urgence de dernière minute. Le choc a eu lieu entre la Rav 4 dans laquelle se trouvaient les deux fons, et un car de transport en commun. Il s'est produit juste à la sortie de la chefferie Bantoum II de Bangangté, sur l'axe Bafoussam-Yaoundé.

D'après le commissaire Som Mbendé, responsable de la sécurité publique de Bangangté, la vitesse et le brouillard sont à l'origine de l'accident. « La Rav 4 allait vers Yaoundé, et le car coaster de la société Super confort express, allait dans le sens contraire. Les dommages ont été subis par les deux véhicules », précise ce dernier, même si aucune victime sérieuse n'est à déplorer dans le coaster. Sur instruction du procureur de la République près les tribunaux de première et de grande instance de Bangangté, les corps ont été placés à la morgue de l'hôpital de Bangangté. Une enquête a été ouverte.