Cameroun: Nkongsamba - Du matériel agricole pour des retraités

Ces anciens personnels du Mindef ont récemment reçu des équipements en vue d'une reconversion.

Adieux aux armes émouvants pour sept personnels des forces de défense il y a peu à Nkongsamba, dans le Moungo. Admis à faire valoir leurs droits à la retraite pour six d'entre eux et versé dans la réserve mobilisable jusqu'au 1er avril 2020 pour le plus gradé, le capitaine Fabien Onana, ils ont reçu du matériel agricole. Ceci pour entamer aisément leur « seconde vie », selon le commandant du Régiment d'artillerie sol-sol (Rass) de Nkongsamba, le colonel Jean-Michel Mebebe.

C'est à la place des fêtes de Nkongsamba, sous la présidence de l'alors préfet, Thomas Hona, que les intéressés ont reçu brouettes, machettes, bottes et pulvérisateurs. Sans oublier de vifs encouragements, sous les yeux de parents, amis, collègues et connaissances. Cette remise de matériel, précisons-le, constituait une articulation dans un ensemble plus vaste : la remise de galons à des militaires accédant au grade supérieur des personnels d'active des forces de défense au titre du second semestre de l'année budgétaire 2017.

D'autres soldats, inscrits au tableau d'avancement, ont également reçu de nouvelles épaulettes. Autre temps fort de l'événement, la remise de trophées aux vainqueurs de la 16e édition des jeux inter-batteries du Rass, disputée du 27 janvier au 28 juin 2017 autour de diverses disciplines (football, ballon militaire, handball, volley-ball, marche commando, tir au pistolet, etc.).