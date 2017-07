Cameroun: Ouest - Fête de l'excellence scolaire à Batié

Batié (Haut-Plateaux) « J'ai été écolier. J'ai souffert du manque de fournitures scolaires et de la rareté de l'argent de poche... » Député suppléant des Hauts-Plateaux à l'Assemblée nationale, Bernard Fongang le dit à qui veut l'entendre.

Devenu opérateur économique, après ses études universitaires couronnées de succès, ce lanceur d'innovations veut la réussite de ses cadets encore sur les bancs. A cet engagement correspondant à sa manière de prendre la vie du bon côté, nous devons « La fête de l'excellence scolaire », primant les meilleurs élèves du département. Le samedi 24 juin, à Batié, se tenait la 6e édition de cette initiative née en 2012. Une cérémonie très courue, au niveau de l'esplanade de la mission catholique de Lagou.

Sous les regards du conseiller technique N°3 au ministère des Enseignements secondaires et du chef de la division des études, de la perspective et des statistiques, du ministère de l'Enseignement supérieur. A l'honneur, ce jour-là, 85 élèves des écoles primaires et 88 des lycées et collèges. Il s'agit d'apprenants ayant obtenu la plus forte note, durant l'année scolaire 2016-2017. Leur liste provient d'un comité scientifique, placé sous la présidence conjointe des deux délégués départementaux relevant des enseignements secondaires et de l'éducation de base.

En guise de prix, Bernard Fongang et la Fondation portant son nom ont offert des fournitures scolaires et de l'argent frais. Afin de permettre aux lauréats de préparer la rentrée de septembre prochain. Appuyé par un ensemble de mécènes et sponsors, le promoteur de ce projet contribuant au relèvement du niveau et à la formation des leaders de demain, s'est aussi arrangé à primer les établissements les plus propres.