Cameroun: Crtv - Les responsables en poste

Ils devront être à l'écoute des populations et au service de l'Etat

En installant jeudi 6 juillet à Douala les responsables récemment nommés à la Cameroon Radio Television (Crtv) par le conseil d'administration, le directeur général Charles Ndongo leur a rappelé les attentes du public. Notamment des émissions qui mettent au premier plan la diversité de notre pays. « La réalité doit se refléter sur notre chaîne », a précisé le Dg. En outre, ils doivent prouver leur compétence en mettant en exergue trois mots clés : l'unicité, l'authenticité et la compétitivité.

Bien plus, ils doivent tenir le même discours, être à l'écoute des populations et au service de l'Etat. Pour terminer, les programmes doivent être attractifs, diversifiés. « Le temps de la certitude et de la suffisance est révolu », a affirmé Charles Ndongo, à ses nouveaux collaborateurs. On a désormais, à la tête de la direction régionale, Jean-Marie Nka, journaliste principal, comme chef de la station régionale, Nalova Mokake.

Le chef de chaîne Fm 105 Suellaba est Ngoufake Leonard (Leonard Châtelain), et le rédacteur en chef Jean-Paul Mpondo. Au responsable de la Cmca (Crtv Marketing and Communication Agency), Rita Evega et à son équipe, le directeur général a demandé d'offrir des espaces publicitaires aux annonceurs privés et institutionnels, de rafraîchir le catalogue des espaces etc.