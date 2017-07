Cameroun: Alphabétisation - Vers une harmonisation des programmes

Problématique d'une rencontre organisée le 6 juillet dernier à Yaoundé par le ministère de l'Education de base.

Au Cameroun, malgré les avancées significatives dans l'accès et l'achèvement au niveau du primaire, les statistiques du ministère de l'Education de base révèlent que 08,3% de jeunes Camerounais de 6 à 14 ans ne sont jamais allés à l'école. Et 11,4% d'entre eux sortent précocement du système d'alphabétisation.

Ceci sans avoir acquis durablement la capacité à lire, à écrire et à calculer. D'où un flux annuel de 100 000 enfants. Selon le rapport d'état du système éducatif national 2013, les chiffres sur l'alphabétisation quant à eux révèlent que le taux global des personnes de 15 à 45 ans se situe autour de 35%. Et le ministre Youssouf Hadidja Alim de reconnaître : « Nous sommes face à des individus de types et de niveaux variables d'alphabétisme qui ont des pratiques, des attentes et des besoins spécifiques dans ce domaine ». C'est pour pallier cette situation qu'un atelier sur « l'harmonisation de la compréhension de la recherche-action sur la mesure des acquis d'apprentissage des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation » (RAMAA) s'est tenu jeudi dernier à Yaoundé.

L'objectif étant de permettre l'appropriation de cette problématique par toutes les parties prenantes et favoriser sa mise en œuvre par une harmonisation de sa compréhension et surtout l'évaluation de cette éducation non formelle. Pour y parvenir, Isaac Victor Houloug, directeur de l'alphabétisation, de l'éducation de base non formelle et de la promotion des langues nationales préconise la formation du personnel d'encadrement de ces structures, l'harmonisation des outils didactiques et les méthodes d'enseignement.