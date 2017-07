Togo: Edem Tengue, le Young Leader togolais à "grande potentialité"

En effet, pour cette première, le Togolais, Directeur général de la multinationale, transporteur maritime MAERSK Line Togo, a été retenu parmi les 20 Young Leaders africains choisis sur les 600 candidatures enregistrées (candidatures venues de 43 pays africains).

Pour comprendre un tel honneur fait à l'homme et partant à son pays le Togo, dans le cadre de la première édition de cette initiative soutenue par l'AFD (Alliance Française de Développement), on peut faire appel à ses engagements dans des projets en faveur du développement dans son pays et dans la sous région. Entre autres de ces projets, on peut évoquer la création d'Emergence Capital, qui se veut une société d'apporteurs d'affaires auprès du marché financier régional de l'UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) et dont il est à la fois cofondateur et associé-gérant.

« Au-delà de mes responsabilités chez le transporteur maritime MAERSK, mon projet c'est de faire participer les épargnants africains à la croissance des entreprises africaines et au financement des Etats", c'est d'ailleurs en ces ternes qu'il a levé le voile dans une interview qu'il a accordée à la presse au cours de son séjour parisien. Allant encore plus loin, il fait déjà des projections sur comment il peut s'inspirer du modèle de paiement du groupe Orange qu'il a eu à visiter ensemble avec les 19 autres Young Leaders, pour faire avancer son projet. "Tout ce que nous avons vu chez Orange en termes d'innovations, en termes de payement mobile me permet de penser qu'il y a une autre approche de collecter les épargnes en Afrique qui peut être explorée et exploitée avec toute la technologie disponible", a-t-il poursuivi.

Outre le groupe de téléphonie Orange qu'ils ont eu à visiter, Edem Tengue et ses collègues jeunes leaders sur qui l'Afrique peut compter pour son émergence, ont également eu des rencontres fructueuses avec des personnalités françaises de premier plan tels que Lionel Zinsou, Jack Lang, Jean-Michel Severino, Bruno Mettling, Rémy Rioux, Nicolas Hazard...

Titulaire d'un diplôme supérieur en Finance de l'Université de Leicester, et d'un Master en Administration publique et développemnent de l'Université de Birmingham, Edem Tengue (36 ans), avant de prendre la tête de la Compagnie MAERSK Line Togo en 2016 a successivement servi la même société multinationale en tant qu'employé à Copenhague (Danemark) en 2003 puis en Suède en 2008. Un parcours durant lequel il a fait montre d'un ardeur appréciable pour gravir les échelons. M. TENGUE est aujourd'hui également membre du bureau exécutif de l'AGET (Association des grandes entreprises du Togo).

Pour information, le Programme Young Leaders d'AfricaFrance se veut un écho aux « Young Leaders » de Davos, avec pour particularité de disposer des objectifs biens précis et initié dans un esprit différent. Ainsi, cette initiative entend " mettre la lumière sur ce qui se passe dans tous les domaines de la vie économique, de l'autre côté de la Méditerranée, en matière de santé, d'éducation, d'énergie, de construction, de nouvelles technologies". Aussi AfricaFrance espère à travers les différentes promotions de jeunes leaders, d'âge moyenne 33 ans, renforcer les relations entre secteur privé français et africain.

Se prononçant sur le parcours même de cette première promotion des Young Leaders, le Franco-Béninois, Lionel Zinsou, également ancien Premier ministre de Bénin, président d'AfricaFrance et aussi du think tank, Terra Nova, a simplement confié qu'ils sont " la promesse de l'aube ". Après Paris, le Programme "Young Leaders", d'après des informations reçues, continue son chemin à Nairobi au Kenya, Abidjan en Côte d'Ivoire et Tunis en Tunisie.