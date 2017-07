Ile Maurice: Verger - Seize maisons à rénover sur une base humanitaire

Pour l'instant, une chose est sûre, le Grand-Baie-Poudre-d'Or Organising Committee travaille en ce moment d'arrache-pied pour que les habitants de Verger aient une vie meilleure et que leurs enfants puissent avoir une qualité de vie plus saine...

Au début, raconte-t-il, son équipe et lui ont beaucoup hésité entre entreprendre des travaux dans les maisonnettes existantes ou les faire démolir et reconstruire à nouveau. «Le mieux serait effectivement de les démolir. Mais il y a un autre aspect qui doit être pris en considération. Les familles devraient pendant les travaux trouver un endroit où habiter, ce qui n'est pas chose facile», explique-t-il. D'ajouter que la décision finale sera débattue pendant une réunion prévue prochainement.

«Le concert pour récolter des fonds, qui a eu lieu dimanche sur le terrain de football Belin avec la participation de plusieurs artistes tels que Mario Justin et Gary Victor, a connu un succès franc. Maintenant, une réunion se tiendra prochainement pour décider quand on commencera la rénovation», explique-t-il.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.