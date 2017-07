Sénégal: Bac 2017 - Reprise des épreuves - Le français et l'HG sous haute surveillance

Hier, la reprise des épreuves de Français et d'histoire-Géo était effective sur l'ensemble du territoire national. A 8h dans les centres comme Delafosse ou encore Blaise Diagne et même Seydou Nourou Tall, c'est des contrôles stricts concernant les téléphones portables pour cette reprise des épreuves.

Le Baccalauréat 2017 a repris hier, lundi 10 Juillet, avec au menu les épreuves de Français et d'Histoire- Géographie qui avait fait, selon l'office du Bac, l'objet de fuites durant le déroulement des épreuves la semaine passée sur toute l'étendue du territoire nationale. Dans les centres comme le lycée Blaise Diagne et Maurice Mixte Delafosse et Seydou Nourou Tall, la concentration était au rendez-vous.

Selon le président du jury 1079 du lycée Blaise Diagne, Abdou Ly «toutes les mesures ont été prises pour un bon déroulement de ces épreuves. Depuis ce matin, les élèves composent tranquillement et à l'entrée de l'établissement un dispositif sécuritaire est mis

en place parce que c'est bien indiqué qu'aucun téléphone portable ne sera accepté dans les salles. Sinon à part cela, nous avons mis trois surveillants en place et un suppléant en cas de fatigue, en ce qui concerne la surveillance» renseigne le président de Jury.

Par ailleurs, à Delafosse, c'est les mêmes précautions qui sont prises pour le bon déroulement de ces épreuves de français et d'histoire et de Géographie. Cependant, la remarque est que quelques candidats sont parvenus à faire entrer leur téléphone portable. ce candidat dont on va taire le nom, a réussi à tromper la vigilance de la sécurité pour arriver en salle avec son telephone dans la salle d'examen : «moi, je ne peux pas me séparer de mon téléphone portable, j'ai planifié un coup que j'ai réussi pour me retrouver en classe avec» explique ce jeune candidat en série L2.