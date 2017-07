Cote d'Ivoire: Appui à l'education-formation - Le RCEEDAO lance 5 programmes pour accompagner le gouvernement

Le représentant-résident du Réseau des Chambres des Experts Européens Département Afrique de l'Ouest, (RCEEDAO) M. Sangaré Sidiki Boubacar, a lancé officiellement avec son partenaire canadien l'ONG "Cœur d'espoirs" la deuxième phase de 5 programmes d'éducation et formation à l'endroit des populations ivoiriennes. La cérémonie de lancement s'est déroulée le mardi 4 juillet 2017 au siège de l'organisation au 2 Plateaux-Vallons.

Ces programmes, notamment, enseignement partagé, orthopédagogie de cœur, cœur alpha et femmes de cœur ont pour objectif d'améliorer les compétences des enseignants ivoiriens et d'accompagner le gouvernement dans sa politique éducative de rendre l'école accessible aux enfants de 6 à 16 ans. Ces programmes seront administrés par une trentaine d'enseignants venus du Canada.

Dans un chronogramme bien défini et axé sur les communautés rurales, ces formateurs sillonneront les villes de la Côte d'Ivoire pour inculquer aux femmes les techniques d'entreprenariat, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, les bonnes mœurs aux enfants, aux jeunes la capacité de se projeter vers l'avenir et aux enseignants du primaire les méthodes de l'approche par compétence (APC). Une mission qu'a saluée M. Sangaré Sidiki Boubacar : « Je me réjouis de vous voir à nouveau en Côte d'Ivoire pour participer au développement de ce beau pays dont vous aurez la lourde charge de former les filles et fils ».

La première phase des projets conjoints entre le Rceedao et Cœur d'Espoirs Canada s'est tenue en 2016 dans une quinzaine de localité avec comme résultat, l'amélioration des compétences de 300 enseignants ivoiriens sur l'approche par compétence, la distribution de kits scolaires aux élèves et l'assistance aux mères seules. Un résultat que veut voir doubler le représentant-résident du Réseau. Pour sa part, Henry Hoppe, président du conseil d'administration de Cœur d'Espoirs a remercié le Rceedao et l'a assuré de la volonté des formateurs à produire des résultats probants.