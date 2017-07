Cote d'Ivoire: Maîtrise des TIC - De nouvelles offres pour l'insertion professionnelles des jeunes

La cérémonie de lancement de la 5ème édition du salon de l'emploi et des carrières dénommé « Work'In Planet », s'est tenue le jeudi 29 juin 2017, dans un hôtel d'Abidjan-Plateau.

Lors de cette rencontre, Benson N'krumah a, au nom du gouverneur du District autonome d'Abidjan, Beugré Mambé, félicité les organisateurs de ce salon. Pour lui, il permet non seulement de réduire le taux de chômage mais aussi d'améliorer la capacité des employeurs.

Yolande Canon, directrice générale de la Maison des Chefs d'Entreprise par ailleurs, initiatrice de ce salon a fait savoir qu'il est le premier en Côte d'Ivoire et permettra d'ouvrir de nouvelles portes à la jeunesse. «Depuis sa création, ce salon a réuni plus de 100 entreprises exposantes, 32 conférences plénières sur des thématiques d'actualités ont été organisées et plus de 20 mille visiteurs ont pu, soit trouver un emploi, une formation adaptée et des informations sur leur projet à venir », a-t-elle expliqué.

Comme chaque année, les organisateurs apportent des innovations à ce salon de l'emploi. « Comme innovations, de cette 4ème édition qui se tiendra en octobre prochain, nous avons créé cette année, de nouveau ateliers à l'intention des personnes bénéficiant d'une forte expérience dans le monde de l'entreprise et souhaitant s'impliquer dans de nouveaux défis. Nous mettrons aussi plus d'interactivité dans les workshops en jouant sur les Technologies de l'information et de la communication », a ajouté Yolande Canon.

L'objetctif de ce salon est non seulement de réduire le taux de chômage et former la jeunesse mais aussi et surtout d'accompagner le gouvernement ivoirien dans sa marche vers l'émergence du pays.