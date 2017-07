Togo: Dr David Dosseh des UST - "Les réformes, un passage obligé vers l'émergence"

Quant il est question de trancher entre les situations sociopolitiques au Togo, Dr David Dosseh, qui se veut un acteur majeur de la société civile togolaise n'hésite pas. Il l'a encore prouvé ce jour de par son analyse de situation sur la radio Victoire à Lomé. Entre autres sujets, il est revenu sur l'actualité des réformes et aussi du type de CENI pour les prochaines élections au Togo.

Visiblement déçu par le temps pris par les réformes qui hantent toujours les esprits qui s'impose toujours dans les débats politiques depuis plusieurs années sans que l'on ne parvienne à une solution, le responsable des Universités Sociales du Togo, a sans détour indiqué qu'il y a un moment qu'on en parle. il faut les réformes", avant de poursuivre "l'APG en a parlé en 2006. aujourd'hui on est en 2017. On a suffisamment tourné en rond. Tout le monde est convaincu qu'il faut aller aux réformes institutionnelles et constitutionnelles".

"Ça traine parce qu'il y a certainement des intérêts qui sont enjeu, des craintes par ci par là mais c'est un passage obligé. Il faut qu'on aille à ces réformes et que ces réformes nous permettent de sortir de ce statu quo et de commencer à penser au développement de la nation togolaise", analyse-t-il aussi. Pour ce qui est de l'utilité de ces réformes, Dr Dosseh a relevé que "ce pays a besoin des réformes pour passer un cap qui nous conduira vers le développement et l'émergence".

Pour ce qui est du type de CENI, nouvelle pomme de divergence entre le.pouvoir et l'opposition, l'un voulant mettre en place une CENI politique et l'autre une CENI technique, cet acteur de la société civile a suggéré que l' "on mette en place un organe qui soit neutre. Un organe qui organise les élections dans le bon sens avec une liste électorale qui soit fiable. Les universités sociales vont en parler. Nous nous voulons que la CENI soit véritablement indépendante et qu'elle réponde aux besoins de la société et non aux besoins partisans".