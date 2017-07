Togo: Le Sommet citoyen de Lomé déterminé à faire bouger les lignes

Les acteurs de la société civile ouest-africaine ont rendez-vous à Lomé du 13 au 15 Juillet 2017 pour un Sommet Ouest-Africain sur le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance dans l'espace de la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest), adopté le 21 décembre 2001 à Dakar au Sénégal.

Et pourquoi un tel sommet ? D'après les initiateurs, à savoir l'UST (Univeristés Sociales du Togo), c'est pour amener les gouvernants à respecter et à faire respecter ce protocole additionnel, fruit d'un constat amer sur certains points de la gouvernance dans l'espace CEDEAO.

Evoquant aujourd'hui ces constats chez nos confrères de Victoire Fm, le président des UST, Dr David Dosseh, a énuméré "l'intolerance religieuse, la marginalisation politique et surtout de la non transparance du processus électoral" comme ayant conduit à la signature de ce protocile. "C'est donc à partir de ces différents constats, que les chefs d'Etat ont estimé qu'il était important de signer un protocole additionnel qui permettait donc de toucher à ces différents aspects générateurs de conflits en interne. Vous êtes dans pays, il y a une élection, l'élection se passe très mal et ça conduit à des tueries, à des massacres. Et plusieurs mois ou plusieurs années c'est des blocages et le pays n'avance plus. Et ça, ça ne favorise pas le développement, le vivre ensemble. Et donc, les chefs d'Etat ont pensé qu'il fallait mettre ces dispositions en signant un protocole additionnel permettant de prévenir ces différentes situations".

Si le document ne revêt pas un caractère coercitif, la société civile de l'Afrique de l'Ouest d'une dizaine de pays lors des assises de Lomé compte revisiter ce document pour enfin "mettre en place un mécanisme de suivi, de plaidoyer pour que les différentes recommandations issues de ce sommet soient prises en compte par le Secrétariat exécutif d'abord et ensuite par la conférence des chefs d'Etat, pour voir comment on peut amener chaque pays à respecter ces dispositions". Ce sera de l'avis de M. Dosseh la finalité de ce sommet.

Il a expliqué ce nouveau chantier qu'entend ouvrir la société civile ensemble avec des personnes très engagées, des défenseurs des droits de l'homme, des experts de la CEDEAO, qui sont décidés à impacter sur la dynamique des réformes dans laquelle la CEDEAO s'est inscrite. des gens très motivés qui prendront part à ce rendez-vous citoyen

Pour arriver à ces fins, le Sommet citoyen de Lomé aura à aborder des thématiques telles, "bonne gouvernance, un vecteur fiable de développement", "bonne gouvernance et citoyenneté : rôle des sociétés civiles africaines", "démocratie et réformes institutionnelles et constitutionnelles", " l'armée et les forces de sécurité dans un Etat démocratique" et "comment parvenir à des élections libres et démocratique dans l'espace CEDEAO ? ".