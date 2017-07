Congo-Kinshasa: Les avocats et défenseurs judiciaires de l'Ituri plaident pour l'implantation d'une Cour d'appel à Bunia

« Nos clients au premier degré, il y en a beaucoup qui n'ont pas de moyens pour aller à Kisangani, c'est 750 kilomètres. Le logement et la restauration à Kisangani pour tous les jours qu'ils doivent passer pour suivre leur procès, pour payer les honoraires des avocats sur place, ça pose problème. Donc notre cri aujourd'hui c'est d'installer la cour d'appel ici à Bunia et puis d'installer aussi le parquet général ici à Bunia parce que nous sommes déjà à plus de 8 millions d'habitants avec cinq territoires », explique Me Nicolas Londjiringa, l'un des avocats de l'Ituri.

Les avocats et défenseurs judiciaires de la province de l'Ituri plaident pour l'implantation de la Cour d'appel et du parquet général à Bunia. Ils ont lancé ce plaidoyer lundi 10 juillet à Bunia, à l'occasion de la journée nationale du barreau.

