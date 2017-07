Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Malaise au sein du cadastre foncier

« Il n'y a plus de sécurisation, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à nouvel ordre. Tous les dossiers qui sont à la sécurisation, on les récupère tout de suite. Celui qui a un dossier peut le faire signer sans sécurisation», annonce Mayas Ngongo.

Les agents du cadastre exigent la suppression de ce nouveau bureau installé il y a une année et qui délivre des cartes numériques qui permettent aux requérants d'obtenir le contrat de propriété et le certificat parcellaire qui doivent également être approuvés par le conservateur du site.

Ils accusent ce bureau de passivité dans les traitements des dossiers parcellaires et de percevoir des montants exorbitants qui ne profitent pas au trésor public. Ce qui, selon ces manifestants, rend difficile la mobilisation des recettes par les services fonciers, notamment, le cadastre et les titres immobiliers.

