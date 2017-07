Maroc: Le MAS se mobilise pour un retour à la cour des grands

Le Moghreb de Fès, vainqueur de deux titres continentaux à savoir, la Coupe de la Confédération africaine et la Super Coupe de la CAF, a été sacré champion du Maroc à quatre reprises (1956, 1979, 1983 et 1985), de même qu'il a enlevé la Coupe du Trône à quatre reprises (1980-1981-2008) et disputé quatre finales (1966, 1971, 1974 et 1994).

Les membres du bureau dirigeant ont saisi cette occasion pour souligner les performances et la brillante prestation des jeunes footballeurs du club fassi qui ont évincé de gros bras du ballon rond aux niveaux national et continental.

