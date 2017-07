Maroc: L' "imbroglio des candélabres" taraude plusieurs communes

La rénovation des installations d'éclairage public se fait non seulement pour des considérations financières, mais aussi environnementales et énergétiques. C'est pour cela que parallèlement à la réhabilitation de ses infrastructures d'éclairage public, le Maroc a adopté l'horaire GMT +1 afin de réduire de 12% sa consommation énergétique à l'horizon 2020.

Dans cette même perspective, l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique Maroc (ADEREE) a adopté une stratégie territoriale visant à accompagner trois communes urbaines que sont Agadir, Chefchaouen et Oujda. Cette dernière a lancé le 6 janvier 2017 un Appel à manifestation d'intérêt pour la rénovation de son réseau d'éclairage public en raison de sa facture passée de 29 à 32 millions de DH en 3 ans.

La SDL et l'opérateur choisi passeront un contrat de conception/réalisation et un contrat de maintenance sur les principes de transparence complète carformément aux standards internationaux. En contrepartie, l'opérateur aura la délégation totale de la gestion opérationnelle au sein de la SDL.

La commune gardera à sa charge le paiement des factures d'électricité au fournisseur d'énergie, la RAK. Elle passera un contrat de performance énergétique avec une SDL à laquelle elle versera des loyers de rémunération d'investissement, de travaux, d'exploitation, de maintenance et de gestion sur la durée contractuelle. La SDL financera les travaux de rénovation énergétique. Il est à noter que la somme des loyers et des factures d'électricité annuelles doit être inférieure au budget consacré par la commune à l'éclairage public avant les travaux de rénovation.

Publié le 8 juin 2017, cet AMI visait à identifier les opérateurs qui pourraient participer à la rénovation et qui doivent déposer leurs dossiers de candidature avant le 7 juillet. Les entreprises présélectionnées devaient recevoir, à ce moment-là, le cahier des prescriptions spéciales (CPS) et le règlement de consultation relatifs audit projet.

Afin d'optimiser son éclairage et réduire la facture énergétique annuelle qui s'élève à 27 millions de dirhams d'au moins 40%, la commune de Kénitra et la Société d'investissements énergétiques (SIE) ont lancé conjointement un Appel à manifestation d'intérêt (AMI).

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.