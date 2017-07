Ile Maurice: PNQ - 1 314 bâtiments ne disposent pas d'un «Fire Certificate»

Sur les 50 000 bâtiments commerciaux qui existent à travers le pays seulement 1314 d'entre eux ne détiennent pas d'attestation de sécurité en matière d'incendie (Fire Certificate). C'est ce qu'a déclaré au Parlement, le ministre des Administrations régionales Mahen Jhugroo en réponse à la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, axée sur les mesures de sécurité des gratte-ciel. Le leader de l'opposition voulait, en effet, savoir si les grands bâtiments sont équipés de détecteurs de fumée, de portes de secours et d'extincteurs d'incendie, entre autres.

Xavier-Luc Duval a réclamé la fermeture des bâtiments qui ne possèdent pas de Fire Certificates. Le ministre Mahen Jhugroo devait déclarer qu'il est en train de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de la population.

Par ailleurs, évoquant le fait qu'aucune visite n'a été effectuée dans des immeubles de grande hauteur concernant les mesures de sécurité en matière d'incendie, Xavier-Luc Duval devait dire que «the minister (NdlR: Mahen Jhugroo) is sitting on his... ». Une fin de phrase qui a créé le brouhaha du côté de la majorité qui pensait qu'il allait dire «tonkin». Ce que le leader de l'opposition a catégoriquement réfuté en affirmant qu'il voulat dire «on his chair». «I did not say tonkin.»

Ce n'est pas pour autant que Xavier Luc Duval n'a pas été rabroué par la Speaker. «Il n'y a pas lieu de faire aucun geste inacceptable au Parlement», a déclaré Maya Hanoomanjee. «Il n'y a rien de mal à dire que Mahen Jhugroo s'assoit sur sa chaise !», devait rétorquer le leader de l'opposition.

Nouveaux défis

Toutefois, lors de son allocution, le ministre Mahen Jhugroo a indiqué être conscient de nouveaux défis auxquels font face les sapeurs-pompiers. Notamment, lorsqu'ils ont à effectuer des interventions dans les bâtiments commerciaux à grande hauteur d'Ebène et Port-Louis. «I must stress that strict guidelines have been given by the local authorities and Mauritius Fire and Rescue Service for the safety of the residents», a-t-il rassuré.

Mahen Jhugroo a, dans la foulée, affirmé qu'après avoir pris connaissance du violent incendie qui a ravagé un bâtiment résidentiel à Londres, il avait organisé une réunion urgente avec les autorités concernées afin d'entamer une étude sur les gratte-ciel à Maurice.