Sénégal: Le directeur général du CSE présente les avantages du Fonds vert pour le climat

Dakar — L'avènement du Fonds vert pour le climat (FVC) a marqué une évolution "majeure" dans l'architecture de la finance climatique, a déclaré Aziz Touré, directeur général du Centre de suivi écologique (CSE), entité nationale accréditée auprès du Fonds.

"Ce mécanisme a marqué une évolution dans l'architecture de la finance climatique de par son ambition à mobiliser 100 milliards de dollars par an à l'horizon 2020 mais également de par son équilibre dans l'allocation de ses ressources entre adaptation et atténuation, de par le mécanisme spécial en faveur du secteur privé et de par son généreux programme de préparation" a déclaré M. Touré.

Le directeur général du CSE intervenait, lundi à Dakar à l'atelier de lancement du programme de préparation du Sénégal au Fonds vert climat, instauré depuis 2010 à Cancun, lors de la 16ème conférence des parties sur le climat (COP16).

"Il faut de bonnes pratiques et stratégies, des cadres de consultations multipartites fonctionnels, de bonnes capacités techniques pour la formulation de projets bancables entre autres" a- t-il soutenu.

Cela devrait permettre aux pays "de mobiliser jusqu'à 1 million de dollars par année, renforcer les capacités de l'Autorité nationale désignée (AND), d'élaborer un programme-pays, accompagner l'accréditation d'institutions ou encore faciliter le partage d'expériences", a fait remarquer Aziz Touré.

"A côté de l'Autorité nationale désignée qui est la direction de l'Environnement, le CSE s'engage sans réserve à tout mettre en œuvre afin que les ressources offertes par le FVC soient utilisées avec la plus grande efficacité et la plus grande transparence pour créer le conditions devant permettre au Sénégal d'être le plus performant dans la définition de ses priorités en matière d'actions climatiques et dans le financement de celles-ci", a développé le directeur général du CSE.