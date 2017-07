Sénégal: Le monde musulman doit revenir aux valeurs islamiques d'unité, de solidarité et d'entraide (Mankeur Ndiaye)

Concernant le Festival des arts et de l'artisanat dont le but est "de promouvoir les différentes facettes de la culture islamique", des dispositions seront prises, en relation avec le Secrétariat général et les institutions pertinentes de l'OCI, a informé Mankeur Ndiaye.

Le processus de mise en œuvre du Prix international a été entamé le 10 avril dernier, à Dakar, a dit le ministre des Affaires étrangères, qui a encouragé "tous les Etats membres, institutions et bonnes volontés, à contribuer au rayonnement et à la pérennisation de cet important prix".

Il a parlé de la création, à l'initiative du président Macky Sall, d'un Prix international pour récompenser les médias et hommes de média, la tenue, tous les trois ans, d'un Festival des arts et de l'artisanat islamiques.

Selon lui, "le renversement de ces fâcheuses tendances permettra sûrement à la Oummah de renouer avec la paix et la stabilité, mais également de porter, avec succès, de nobles combats comme la cause palestinienne".

