Sénégal: Mbour - Les jeunes de BBY invitent les populations à aller retirer leurs cartes d'identité biométriques

Selon Mame Diarra Faye, il s'agira de rappeler aux populations "les nombreuses réalisations" du chef de l'Etat dans le département de Mbour. "Si nous prenons l'exemple de la pêche, beaucoup de réalisations ont été faites, parmi lesquelles la construction, en moins de cinq ans, de deux quais de pêche à Ngaparou et Pointe-Sarène, sans compter la subvention sur les moteurs hors-bords, à hauteur d'un million de francs CFA l'unité, et la baisse du prix du carburant sous-douane qu'utilise les piroguiers", a souligné Mame Diarra Faye.

"De plus en plus, des gens disent que les cartes ne sont pas disponibles, alors que plus de 80% des cartes sont actuellement au niveau des différentes commissions administratives. Nous demandons donc à la population d'aller massivement les retirer", a déclaré Mame Diarra Faye, coordonnatrice des jeunes de BBY dans le département de Mbour.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.