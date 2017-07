Sénégal: Les nouveaux agents de police invités à fonder leurs actions sur les valeurs de leur profession

Dakar — Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, a invité, mardi, à Dakar, les récipiendaires de la 43ème promotion de l'Ecole nationale de police et de la formation permanente à fonder leurs actions sur les valeurs de leur profession.

"Je vous invite à fonder en permanence vos actions sur les valeurs de votre profession qui vous ont été données durant votre formation", a-t-il dit lors de la cérémonie de sortie de cette promotion.

La 43ème promotion de la Police nationale comprend 892 sortants dont 28 commissaires, 24 officiers, 150 sous-officiers et 690 agents

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a aussi exhorté les nouveaux agents de police à mesurer la gravité de leur serment qui exprime leur engagement solennel.

Il a estimé que les résultats des actions quotidiennes de la Police nationale dans la lutte contre l'insécurité sont probants et satisfaisants, mais pourraient largement être améliorés si elle arrive à relever les défis de la modernisation, de la proximité et de l'exemplarité.

"Dans l'exercice de cette mission régalienne de l'Etat, la Police nationale s'illustre positivement en tant que solide rempart contre les périls de toute sorte", a soutenu Abdoulaye Daouda Diallo.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a salué la vigilance et l'engagement sans limites des officiers généraux, commissaires de police, sous-officiers et agents de police.

Dans le souci d'améliorer les conditions de la formation en tenant compte des recrutements de plus en plus importants, il a indiqué que son département s'attèlera à la mise en place de l'académie de police et de l'école des élèves-agents de police de Fatick dans les meilleurs délais.

"Cet engagement qui va régenter toute votre carrière exige de vous un don de soi et un sens élevé du devoir au service de la population", a pour sa part souligné, le directeur de l'Ecole nationale de police et de la formation permanente, Cheikh Ousmane Guèye.

M. Guèye a également invité les sortants de la 43éme promotion à une perpétuelle remise en question dans la recherche de perfectionnement et de progrès.

Pour bien mériter la confiance de la population, il a encouragé les récipiendaires à être exemplaires dans toute circonstance en s'appuyant sur la déontologie qui régit l'exercice de leur fonction.